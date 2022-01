Regolamento Burkina Faso-Tunisia | quarti di finale Coppa d’Africa | cosa succede in caso di pareggio al 90??

(Di venerdì 28 gennaio 2022)sono pronte a scendere in campo in occasione deididi2022. Fischio d’inizio alle 20:00 di sabato 29 gennaio nella cornice dell’Omnisport Roumdé Adjia (Garoua). Maaccade indial?? Ilprevede due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e gli eventuali calci di rigore indi ulteriore parità nel punteggio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti ed eventualmente anche dei supplemmentari. SportFace.

Burkina Faso e Tunisia sono pronte a scendere in campo in ... Ma cosa accade in caso di pareggio al 90'? Il regolamento prevede due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e gli eventuali calci di ...