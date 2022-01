Randy Orton | “Il COVID-19 mi ha fatto perdere 10 chili”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In un’intervista al Ringer Wrestling Show,ha rivelato di aver contratto il-19 lo scorso giugno, e di aver affrontato conseguenze fisiche sostanziali durante la sua battaglia con la malattia. La sua assenza, al tempo, durò dal 21 giugno al 9 agosto. Le conseguenze della malattiaha detto: “A giugno mi sono ammalato di, ho perso sette settimane di televisione perché i miei livelli di infiammazione sanguigna erano talmente alti da averpreoccupare i dottori, credevano che mi sarei beccato una miocardite. Ho perso tutto quel tempo e anche 10, mi ha colpito malissimo. Ero magro come uno stecchino. Ho pensato ‘Ok, ecco una chance per ricostruire’. Ho eliminato dalla mia dieta alcol e zucchero, ho iniziato ad allenarmi un ...

Eliminò per ultimo un giovanissimo, conquistando la sua chance titolata per WrestleMania e dedicando la vittoria proprio al compianto Eddie. Il trionfo del Deadman La Royal Rumble del ...WWE Raw Tag Team Championship : RK - Bro (C) vs The Street Profits La strana alleanza composta dae Riddle ( che abbiamo intervistato a Londra ) continua a generare successi. A portare la ...Randy Orton è una superstar di terza generazione, visto che suo nonno Bob Orton Sr., suo padre Bob Orton Jr. e suo zio Barry Orton sono stati wrestler professionisti tra gli anni ’50 del secolo scorso ...Randy Orton ha annunciato che una volta arrivato a 50 anni dirà ufficialmente addio al mondo del wrestling lottato.