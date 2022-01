Advertising

Agenzia_Ansa : È di almeno 100 vittime, tra morti e feriti, il bilancio di raid aerei sauditi nel nord dello Yemen, contro la rocc… - AnsaSardegna : Raid nel centro di Sassari,condannati 77 ultras del Cagliari. Gup ha comminato pene da 1 anno e 8 mesi a 3 anni… - vivere_sardegna : Raid nel centro di Sassari,condannati 77 ultras del Cagliari - CiociariaO : Nuovo raid vandalico all'asilo: furto e danni per 6mila euro I ladri si sono intrufolati un’altra volta nell’asilo… - casertafocus : SAN PRISCO - La banda del camposanto colpisce ancora, raid notturno nel cimitero: distrutte le cappelle e razziate… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid nel

Agenzia ANSA

Il gup di Sassari Giuseppe Grotteria ha condannato i 77 ultras del Cagliari che il 25 marzo del 2017 si resero protagonisti di uncentro della città, in prossimità della stazione ferroviaria, causando anche diversi feriti. Pur derubricando i capi d'imputazione, rimuovendo le accuse di devastazione e saccheggi così come ......l'indifferenza dei suoi correi nella scorreria armata nella sanità ecolpire uomini sconosciuti, la cui appartenenza al clan antagonista (quello guidato da Piero Esposito, vero obiettivo del,...Il gup di Sassari Giuseppe Grotteria ha condannato i 77 ultras del Cagliari che il 25 marzo del 2017 si resero protagonisti di un raid nel centro della città, in prossimità della stazione ferroviaria, ...Storia ed escalation di un'azienda pioniera nel settore della gomma oggi trasformata in un poliedrico brand simbolo del Made in Italy ...