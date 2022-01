Raffiche di vento | chiusi gli impianti sciistici a Valtorta e Monte Pora

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Valle Brembana.nei comprensoridi/Piani di Bobbio eper le fortidiche hanno caratterizzato tutta la giornata di venerdì. Gli unici a rimanere aperti sono stati glidi Foppolo: “C’è stata qualche folata, ma non così forte da indurci a chiudere e nel primo pomeriggio ilsi è comunque placato”, spiegano dalla segreteria. Diverso il clima a, Barzio-Piani di Bobbio, Artavaggio, Piani d’Erna, Pian delle Betulle e Bus della neve: “Non abbiamo nemmeno aperto questa mattina, c’era troppo. Per la sicurezza delle persone abbiamo preferito fare questa scelta. Entro sera le ...

Advertising

CorriereAlpi : Rocca Pietore. Le raffiche di vento che hanno colpito Laste durante la notte e questa mattina, hanno completamente… - Daniele_V94 : @pinturicchio_60 @ArpaPiemonte @cangurosso @arpalombardia @ArpaValledAosta @MeteoSvizzera Foehn arrivato anche sull… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ???? oggi previste raffiche di vento forte da Nord #rischio #meteo #liguria Vigilanza p… - marioferrari22 : #MeteoSordio del 28.1.22 - 8:00 Temp. -1.8°C Radiazione solare 5.0 UV 0.0 Polveri sottili 50.0µg/m³ Pioggia 0.00 mm… - marioferrari22 : #MeteoSordio del 27.1.22 - 8:00 Temp. -0.5°C Radiazione solare 0.0 UV 0.0 Polveri sottili 46.0µg/m³ Pioggia 0.00 mm… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffiche vento

il Dolomiti

..." - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - "sottodi foehn talora intense che hanno tra l'altro ... Laddove non agisce ildi fohen, come nel caso della pianura lombardia orientale, ristagna la ...ALTO AGORDINO . La canonica scoperchiata e gli impianti di risalita chiusi . Ledidi queste ore hanno causato dei danni e più di qualche momento di apprensione nell' Alto Agordino . Si è alzato un fortenella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 gennaio. ...La nostra meteo cronaca diretta in giro per il Mondo ci porta questa volta in MALAYSIA, dove un improvviso tornado ha sorpreso tutti con le potenti raffiche di vento. Nel VIDEO possiamo vedere le impr ...Secondo la tradizione, quelli che inizieranno il 29 gennaio dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno. Ma non è così, anzi ...