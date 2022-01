Raccordo autostradale di Avellino, da lunedì i lavori nella galleria “Monte Pergola” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prenderanno il via a partire dalla serata di lunedì 31 gennaio i lavori di manutenzione all’interno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo autostradale 2 “di Avellino”, nel rispetto di quanto già stabilito nel corso di precedenti Comitati Operativi per la Viabilità – tenutisi sotto l’egida della Prefettura di Avellino – e di quanto già reso noto da Anas in precedenza. A seguito dell’ultimo COV – tenutosi nella giornata di ieri – al fine di agevolare alcune istanze pervenute dal Territorio riguardanti, in particolare, le corse degli autobus di linea, è stata rimodulata, individuandola tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo (anziché tra le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Prenderanno il via a partire dalla serata di31 gennaio idi manutenzione all’interno della’, situata lungo il2 “di”, nel rispetto di quanto già stabilito nel corso di precedenti Comitati Operativi per la Viabilità – tenutisi sotto l’egida della Prefettura di– e di quanto già reso noto da Anas in precedenza. A seguito dell’ultimo COV – tenutosigiornata di ieri – al fine di agevolare alcune istanze pervenute dal Territorio riguardanti, in particolare, le corse degli autobus di linea, è stata rimodulata, individuandola tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo (anziché tra le ...

