Quirinale, votare a maggioranza assoluta non significa sdoganare un celodurismo elettorale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Forse il più bel libro sul Presidente della Repubblica, e sulla sua complessa elezione, è un volume ormai introvabile del 1985, Gli uomini del Quirinale, autori Baldassare e Mezzanotte. Purtroppo si ferma all'elezione di Cossiga, ma resta sempre di un'attualità illuminante. Come quando spiega con lucidità che "nel complessivo meccanismo di elezione si condensa tutta l'ambiguità della figura presidenziale, mezzo nazione e mezzo maggioranza". Mezzo nazione, chiamato ad una integrazione politica tra tutte le forze nazionali, e allora proviamo ad eleggerlo con i voti (quasi) di tutti, a maggioranza qualificata (almeno) di due terzi. O almeno mezzo maggioranza, con funzione di aggregazione e stabilizzazione della maggioranza di governo, e allora lo approviamo con la metà più uno dei membri ...

