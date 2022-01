Quirinale | Toti | “Casellati nome più prestigioso che ha il centrodestra Salvini parlerà con lei | potrebbe essere il nostro nome”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Domattina ci rivediamo per scegliere unsu cui ilandrà al voto alla prima chiama. I nomi sono quelli già presentati qualche giorno fa. Lanon era nella terna maunconilha il mandato per parlare con il centrosinistra. Laè ilpiùche ha ilal momento”. Lo ha dichiarato Giovanni(Coraggio Italia) al termine del vertice delper ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Toti

La Repubblica

"È il nome più prestigioso" , ha detto il presidente della Liguriaieri sera a margine del vertice del Centrodestra. "Ho avuto mandato di esplorare tutti i profili, adesso vado e chiamo. Conto ...... rispunta Casellati2022, quarto scrutinio: 166 voti per Mattarella2022, ... "Ci rivedremo alle 9, la Casellati è uno dei nomi" ha detto Giovanni. In una nota quanto è stato ...Il centrodestra voterà un nome per il Quirinale, basta schede bianche. Potrebbe essere il nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, o quello di Carlo Nordio. O comunque uno ...Giovedì, 27 gennaio 2022 Home > aiTv > Elezione Quirinale, Toti: "Casellati tra i nomi che proponiamo. Salvini la incontrerà e vedremo" (Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio "Casellati sarà un nome spendib ...