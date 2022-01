Quirinale, Tajani: “Il perimetro del governo non c’entra nulla. Il Centrodestra è unito, è la sinistra a essere spaccata” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Il governo non c’entra niente. E’ la sinistra che ieri s’è divisa, il Centrodestra è compatto e unito. Vogliamo trovare soluzioni condivise. Ora si deciderà il da farsi. Noi scandalosi? Addirittura, dov’è lo scandalo. Non abbiamo mai posto veti. Mattarella bis? Ognuno ha le sue opinioni, noi vogliamo eleggere Presidente in tempi rapidi. Abbiamo chiesto di far svolgere due votazioni, abbiamo grande rispetto nei confronti degli italiani: è giusto che abbiano una risposta in tempi rapidi. Ma ricordiamoci che ci sono state elezioni del Presidente della Repubblica nelle quali si è votato più di 20 volte”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al vertice del Centrodestra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Ilnonniente. E’ lache ieri s’è divisa, ilè compatto e. Vogliamo trovare soluzioni condivise. Ora si deciderà il da farsi. Noi scandalosi? Addirittura, dov’è lo scandalo. Non abbiamo mai posto veti. Mattarella bis? Ognuno ha le sue opinioni, noi vogliamo eleggere Presidente in tempi rapidi. Abbiamo chiesto di far svolgere due votazioni, abbiamo grande rispetto nei confronti degli italiani: è giusto che abbiano una risposta in tempi rapidi. Ma ricordiamoci che ci sono state elezioni del Presidente della Repubblica nelle quali si è votato più di 20 volte”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, arrivando al vertice del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

