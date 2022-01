Quirinale | si accettano miracoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) . In questi giorni di politica convulsa, la storia infinita delle elezioni quirinalizie mette in luce i limiti dei partiti. Che sono nella loro maggioranza prigionieri delle pseudo-identità che si sono costruiti negli ultimi anni. E che per uscire da queste posizioni poco fruttuose non riescono a fare altro che avvilupparsi nell’anbiguità.

Advertising

SoniaLaVera : RT @parkeggio: @AngeloCiocca @ManfrediPotenti @Pres_Casellati @VittorioSgarbi @LegaSalvini @Storace @LegaCamera @matteosalvinimi @Montecito… - Elisabe94838092 : RT @parkeggio: @AngeloCiocca @ManfrediPotenti @Pres_Casellati @VittorioSgarbi @LegaSalvini @Storace @LegaCamera @matteosalvinimi @Montecito… - AngeloCiocca : RT @parkeggio: @AngeloCiocca @ManfrediPotenti @Pres_Casellati @VittorioSgarbi @LegaSalvini @Storace @LegaCamera @matteosalvinimi @Montecito… - parkeggio : @AngeloCiocca @ManfrediPotenti @Pres_Casellati @VittorioSgarbi @LegaSalvini @Storace @LegaCamera @matteosalvinimi… - rasquelto : RT @pietro_pacciani: Ma un bel sondaggio sulle grandi elettrici piu pisellabili, come lo vedete? Direi di chiamarlo #erezioniquirinale. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale accettano

Dire

...dell'epoca come il "candidato della Rete al Colle" e ci fu anche un flash mob davanti al, ... I social media non capiscono e nonpiù liturgie che non siano decise da loro. Gli utenti ..."Non crediamo che il presidente possa essere soltanto di centrosinistra, se loroquesta ... Secondo Molinari, questi incontri non avrebbero a che fare con ilma "l'obiettivo è ...QUIRINALE - Un flop la prova di forza del centrodestra. La Casellati si ferma a 382 voti. Senza una intesa nessuno ha la forza di imporre un presidente.La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega perché il centrodestra ha deciso di votare Casellati alla sesta votazione: “I voti del centrodestra ci sono, bisogna verificarlo in Aula.