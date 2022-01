Quirinale, sesta votazione. Valanga di voti a Mattarella: ecco i risultati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quindi i partiti hanno chiesto di procedere con due votazioni al giorno per “chiudere prima possibile” la partita del Quirinale “perché lo chiedono gli italiani”, e poi? Poi finisce che alla sesta votazione, dopo la fumata nera su Casellati, si torna alla casella di partenza. Come nel gioco dell’Oca: il centrodestra si astiene, in teoria in modo unitario come ieri; il centrosinistra invece vota scheda bianca. Almeno nell’indicazione iniziale. La caduta della Casellati La giornata è nera, almeno nei disegni del centrodestra. In mattinata era arrivata la decisione di candidare Maria Elisabetta Alberti Casellati, anche su sua richiesta, per andare alla conta dei voti. Una mossa spinta dalla Meloni, cui Salvini non si è sottratto. E che ha finito col bruciare la seconda carica dello Stato. Alla fine dello scrutinio la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quindi i partiti hanno chiesto di procedere con due votazioni al giorno per “chiudere prima possibile” la partita del“perché lo chiedono gli italiani”, e poi? Poi finisce che alla, dopo la fumata nera su Casellati, si torna alla casella di partenza. Come nel gioco dell’Oca: il centrodestra si astiene, in teoria in modo unitario come ieri; il centrosinistra invece vota scheda bianca. Almeno nell’indicazione iniziale. La caduta della Casellati La giornata è nera, almeno nei disegni del centrodestra. In mattinata era arrivata la decisione di candidare Maria Elisabetta Alberti Casellati, anche su sua richiesta, per andare alla conta dei. Una mossa spinta dalla Meloni, cui Salvini non si è sottratto. E che ha finito col bruciare la seconda carica dello Stato. Alla fine dello scrutinio la ...

