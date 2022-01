Quirinale | sesta fumata nera | Salvini | Sto lavorando per un presidente della Repubblica donna e in gamba

Advertising

you_trend : Alle 17 avrà luogo la sesta votazione fino alle 20 circa, poi lo scrutinio. Risultati attesi poco dopo le 21 #Quirinale - Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - MediasetTgcom24 : Sesta votazione, il centrodestra si astiene #Quirinale #presidenzadellaRepubblica - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: QUIRINALE I Nella sesta votazione 336 voti a Mattarella, 445 astenuti. 106 schede bianche, nove a Casini e quattro a Bell… - GigiPadovani : RT @Agenzia_Ansa: QUIRINALE I Nella sesta votazione 336 voti a Mattarella, 445 astenuti. 106 schede bianche, nove a Casini e quattro a Bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale sesta

Si è concluso con una fumata nera anche il sesto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sono più che raddoppiati i voti per Sergio Mattarella, che si ferma a 336. Le schede bianche ..., l'accordo è vicino Nel pomeriggio, mentre era ancora in corso lavotazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono ...Sesta fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica. Nel corso dello spoglio dell'ultima votazione del pomeriggio arriva ...Quirinale 2022: avanza l'idea di una presidente donna. Ecco le possibili candidate alla più alta carica dello Stato ...