Quirinale | Rosato | ' rosa ormai ristrettissima | si converga su nome e stasera presidente'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Un clamoroso insuccesso su un tentativo inutile e dannoso, per il centrodestra e per il Paese. Ora bisogna convergere su unin una, senza fantasie inutili.il Parlamento elegga ildella Repubblica". Così Ettoredi Iv. I nomi sono Casini, Draghi, Mattarella? "La", rispondeai cronisti.

Le ultime notizie sulla corsa al Quirinale 2022. Il centrodestra indica il nome di Elisabetta Casellati. «Le elezioni del Presidente della Repubblica hanno un primo grande sconfitto, il centrodestra». È questo il coro unanime che si alza dal centrosinistra dopo i 382 voti ...