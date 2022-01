Quirinale: Renzi, 'Belloni? Non la voteremo' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome, noi non la voteremo, saremo la minoranza". Così Matteo Renzi ai cronisti. "E' un tentativo ex maggioranza gialloverde, è una settimana che ci provano". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome, noi non la, saremo la minoranza". Così Matteoai cronisti. "E' un tentativo ex maggioranza gialloverde, è una settimana che ci provano".

Advertising

AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - FrancescoLollo1 : Ascoltate la dichiarazione. E poi domandatevi con che faccia oggi lui e il centrosinistra abbiano fatto con un gior… - itrichi : #Renzi dice di no alla #Belloni per poi proporre lui #ElisabettaBelloni come capo dello stato ???? #maratonamentana… - pakywood : Da una parte ci sono gli italiani, dall'altra Matteo Renzi. Come al solito diciamo. #nemicodelpopolo #maratonamentana #Quirinale -