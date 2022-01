Quirinale, quinta votazione: Casellati non raggiunge il quorum, 382 i voti | In corso i vertici di centrodestra e centrosinistra (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora una fumata nera nella quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica . Il presidente del Senato Casellati, nome del centrodestra nella quinta votazione per il Quirinale, non ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora una fumata nera nellaper l'elezione del presidente della Repubblica . Il presidente del Senato, nome delnellaper il, non ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il centrodestra voterà la Casellati #Quirinale #presidenzadellaRepubblica - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il centrodestra voterà alla quinta chiama uno dei nomi della rosa già noti, Letizia Moratti, C… - fattoquotidiano : QUIRINALE Quinto scrutinio, fallisce la prova di forza su Casellati. Il centrodestra perde 70 voti tra i suoi grand… - zazoomblog : Quirinale quinta votazione: Casellati non raggiunge il quorum 382 i voti In corso i vertici di centrodestra e cent… - ADM_assdemxmi : RT @pierofassino: #Quirinale, la mia intervista a @LanfrancoPalazz per @RadioRadicale -