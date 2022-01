Quirinale, questa spettacolarizzazione scredita la democrazia parlamentare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non so chi diventerà il Presidente della Repubblica. Sono molto preoccupato visto che in pole position ci sono il capo dei banchieri e la rappresentante dei servizi segreti. Detto questo, un risultato però la campagna mediatica relativa all’elezione del Presidente della Repubblica lo ha già ottenuto ed è di screditare pesantemente l’istituto della democrazia parlamentare e l’elezione indiretta del capo dello Stato. Cosa voglio dire? Che l’elezione del Presidente della Repubblica, con le sagge regole a cui deve sottostare, costringe alla convergenza tra le parti politiche. Chi ha scritto la Costituzione dopo la dittatura fascista ha costruito un sistema di pesi e contrappesi in cui il Presidente della Repubblica deve svolgere il ruolo di garante della Costituzione e non fare il capo del paese. Il suo essere garante viene ricercato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non so chi diventerà il Presidente della Repubblica. Sono molto preoccupato visto che in pole position ci sono il capo dei banchieri e la rappresentante dei servizi segreti. Detto questo, un risultato però la campagna mediatica relativa all’elezione del Presidente della Repubblica lo ha già ottenuto ed è dire pesantemente l’istituto dellae l’elezione indiretta del capo dello Stato. Cosa voglio dire? Che l’elezione del Presidente della Repubblica, con le sagge regole a cui deve sottostare, costringe alla convergenza tra le parti politiche. Chi ha scritto la Costituzione dopo la dittatura fascista ha costruito un sistema di pesi e contrappesi in cui il Presidente della Repubblica deve svolgere il ruolo di garante della Costituzione e non fare il capo del paese. Il suo essere garante viene ricercato ...

Advertising

lorepregliasco : PD, 5 Stelle e LEU non stanno partecipando alla prima chiama. Sarebbero orientati ad astenersi in questa votazione #Quirinale - VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - GiovaQuez : Cassese: 'Io vivo come i monaci stiliti, che scelsero di vivere su una colonna. Ecco, non vedo nessuno, manco i mie… - Evanescent_Mask : RT @riccardomagi: Davvero inopportuno che la presidente del Senato #Casellati resti alla presidenza durante lo scrutunio in cui è candidata… - rotre54 : RT @FusacchiA: Altro che #Quirinale. La Casellati si deve dimettere subito da presidente del Senato. Si è prestata a forzatura di parte di… -