**Quirinale: Orlando, 'segnale molto forte su Mattarella bis da Parlamento'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Errore grave quello di sottoporre la seconda carica dello Stato a una bocciatura. Credo si siano fatti passi avanti, ci sono dei nomi autorevoli, ci sono nomi di donne sul tavolo e c'è un segnale molto forte del Parlamento nella direzione della riconferma di Mattarella. Tutti fatti che credo possano andare a far sì che si vada ad un risultato nelle prossime ore". Così il ministro Andrea Orlando ai cronisti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Errore grave quello di sottoporre la seconda carica dello Stato a una bocciatura. Credo si siano fatti passi avanti, ci sono dei nomi autorevoli, ci sono nomi di donne sul tavolo e c'è undelnella direzione della riconferma di. Tutti fatti che credo possano andare a far sì che si vada ad un risultato nelle prossime ore". Così il ministro Andreaai cronisti.

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Orlando, 'segnale molto forte su Mattarella bis da Parlamento'**... - sissiisissi2 : Quirinale, Orlando: 'Belloni? Per ora non facciamo nomi' - ra_orlando_ : Il centrodestra si astiene > Crollano per magia i voti a Giovanni Rana, Rocco Siffredi, Christian De Sica, Al bano.… - GcColombo : RT @carlo_taormina: Draghi al Quirinale.Giorgetti presidente del consiglio. Meloni e Letta vice presidenti del consiglio.Di Maio Esteri.Sal… - la_gata_lova : pane ed acqua. Quirinale, il «quasi» conclave nel ristorante di Roma con Orlando, Provenzano, Ronzulli, Tajani e Ce… -