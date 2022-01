Quirinale | Meloni “Fdi e Lega granitici e leali | non così altri”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia, anche alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche latiene. Nonper. C’è chi in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini, per sapere cosa ne pensa”. Lo afferma in una nota Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in merito all’esito della quinta votazione per il presidente della Repubblica.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.