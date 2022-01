**Quirinale: Marcucci (Pd), 'esito quinto voto faccia riflettere, ora basta spallate'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Ora basta spallate. L'esito della quinta votazione faccia riflettere. Pensiamo all'Italia. #Quirinale". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, del Pd, a spoglio in corso con la Casellati candidata del centrodestra. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Ora. L'della quinta votazione. Pensiamo all'Italia. #Quirinale". Lo scrive su Twitter Andrea, del Pd, a spoglio in corso con la Casellati candidata del centrodestra.

