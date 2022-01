Quirinale: Letta, 'sono ottimista, non molto ottimista' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "sono ottimista, non molto ottimista". Così Enrico Letta a SkyTg24. "Nel senso che stiamo lavorando, stiamo discutendo ed è importante che si sia aperto un dialogo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - ", non". Così Enricoa SkyTg24. "Nel senso che stiamo lavorando, stiamo discutendo ed è importante che si sia aperto un dialogo".

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - zazoomblog : Quirinale lora della sesta votazione: il centrodestra si astiene il centrosinistra sceglie la scheda bianca Letta:… - zazoomblog : Quirinale: Letta in Parlamento diviso serve larga intesa - #Quirinale: #Letta #Parlamento #diviso -