Quirinale, Letta, Salvini e Conte verso l’accordo. Il segretario della Lega: «Lavoriamo per chiudere domani» (Di venerdì 28 gennaio 2022) «Sono ottimista, ma non è semplice: è bene che si sappia». Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha parlato dopo l’incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio, nella sede del Movimento 5 Stelle alla Camera. Da quanto si capisce dalle sue parole, non si deciderà nelle prossime ore e si lavora a una rosa di nomi. «I primi 5 giorni abbiamo girato a vuoto e, a causa del centrodestra, abbiamo iniziato a parlare tardi. Non sarà semplice perché gli accordi si muovono su due perimetri: quelli della maggioranza di governo e quello delle coalizioni». «La soluzione, ha detto Letta, passa per un’intesa in cui siamo tutti vincitori». E poi ha aggiunto: «Accordiamoci per un presidente o una presidente all’altezza di Mattarella». Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) «Sono ottimista, ma non è semplice: è bene che si sappia». Ildel Partito democratico Enricoha parlato dopo l’incontro con Giuseppee Matteoavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio, nella sede del Movimento 5 Stelle alla Camera. Da quanto si capisce dalle sue parole, non si deciderà nelle prossime ore e si lavora a una rosa di nomi. «I primi 5 giorni abbiamo girato a vuoto e, a causa del centrodestra, abbiamo iniziato a parlare tardi. Non sarà semplice perché gli accordi si muovono su due perimetri: quellimaggioranza di governo e quello delle coalizioni». «La soluzione, ha detto, passa per un’intesa in cui siamo tutti vincitori». E poi ha aggiunto: «Accordiamoci per un presidente o una presidente all’altezza di Mattarella». Il ...

