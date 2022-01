Quirinale, Letta: “Deluso da centrodestra, cercano solo di dividerci. Spero che non abbiamo sbagliato a fidarci” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è necessità di fare rapidamente. Noi assecondiamo questa voglia di unità e ci siamo fidati del fatto che il centrodestra volesse fare proposte unitarie. L’impressione è che abbiano voluto semplicemente cercare di dividerci. Voglio esprimere profonda delusione per questo metodo. Spero che non abbiamo sbagliato a fidarci. Chiederemo al presidente della Camera di moltiplicare le votazioni, almeno due se non tre votazioni al giorno. Dobbiamo arrivare a una soluzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, entrando a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è necessità di fare rapidamente. Noi assecondiamo questa voglia di unità e ci siamo fidati del fatto che ilvolesse fare proposte unitarie. L’impressione è che abbiano voluto semplicemente cercare di. Voglio esprimere profonda delusione per questo metodo.che non. Chiederemo al presidente della Camera di moltiplicare le votazioni, almeno due se non tre votazioni al giorno. Dobbiamo arrivare a una soluzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, entrando a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

