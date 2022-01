Quirinale, l’accordo per salvare l’alleanza di governo passa da una donna. Belloni in pole position ma fioccano i no (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il governo lavora per una presidente della Repubblica donna. E il nome “non divisivo” per salvare la maggioranza potrebbe essere quello di Elisabetta Belloni. La notizia di un possibile accordo su una candidata arriva dopo il vertice del tardo pomeriggio tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Durante il punto con i giornalisti, il segretario della Lega ha annunciato di star lavorando per avere «una donna al Quirinale» e, poco dopo, il presidente del Movimento 5 stelle ha confermato le intenzioni del gruppo. «Ho l’impressione – ha detto Conte – che ci sia la possibilità che questo accada». Il centrosinistra, il M5s e la Lega si erano seduti al tavolo con l’intento di ragionare su una rosa di nomi che potesse portare a una chiusura a stretto giro della partita del Colle. ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Illavora per una presidente della Repubblica. E il nome “non divisivo” perla maggioranza potrebbe essere quello di Elisabetta. La notizia di un possibile accordo su una candidata arriva dopo il vertice del tardo pomeriggio tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Durante il punto con i giornalisti, il segretario della Lega ha annunciato di star lavorando per avere «unaal» e, poco dopo, il presidente del Movimento 5 stelle ha confermato le intenzioni del gruppo. «Ho l’impressione – ha detto Conte – che ci sia la possibilità che questo accada». Il centrosinistra, il M5s e la Lega si erano seduti al tavolo con l’intento di ragionare su una rosa di nomi che potesse portare a una chiusura a stretto giro della partita del Colle. ...

