Quirinale | la quinta votazione | segui la diretta da Montecitorio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio, alle 11, sono convocate per il quinto giorno consecutivo le Camere in seduta comune unitamente ai delegati regionali per l’elezione del Capo dello Stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Letta: "Siamo stati portati in giro per tre giorni"2022, Renzi: "A questo punto non escludo Mattarella bis"2022, nuovi vertici dei partiti poivotazione alle 11 Matteo ...Una giornata di fibrillazione alla Camera in attesa dellavotazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il clima è, se possibile, ancora più esacerbato rispetto a ieri in quanto oggi il centrodestra andrà avanti con un suo candidato, ...(Adnkronos) – Quinta votazione oggi, 28 gennaio 2022, con le news in diretta sulle elezioni del presidente della Repubblica. La giornata si apre con i vertici, alla ricerca di candidati. Le ultime ...Il leghista infatti ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza e proposto un vertice entro le 11, a Montecitorio, prima della quinta votazione dei grandi elettori.