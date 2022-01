Quirinale: la Casellati sotto quota 400 voti. Nel cdx 71 franchi tiratori. Subito il sesto voto SPECIALE TGLA7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Il ...

ZanAlessandro : Se passa #Casellati la legislatura è finita #Quirinale - pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - IndiniAndrea : Sulla #Casellati mancano all’appello circa 60 voti. La #Meloni accusa: “Fdi e Lega leali, altri no”. Parte la cacci… - sissinamo74 : RT @M49liberorso: In 2 è Amore, in 3 è una Festa, in 382 è una figura di Merda #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica #Casellati -