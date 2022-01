Quirinale, incontro Letta-Salvini-Conte. Il centrodestra si astiene dopo il flop Casellati. Centrosinistra vota scheda bianca (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si ragiona su tre nomi: Casini, Draghi e Mattarella. Iniziativa dei gruppi di Centrosinistra per Mattarella. Prove d’intesa: Conte sente il centrodestra. Bernini: aperta la trattativa col Centrosinistra Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si ragiona su tre nomi: Casini, Draghi e Mattarella. Iniziativa dei gruppi diper Mattarella. Prove d’intesa:sente il. Bernini: aperta la trattativa col

Advertising

fattoquotidiano : Colle, Salvini: “Farò nomi apprezzati anche a livello internazionale”. Si fa strada l’ipotesi #Belloni. Il Pd: “Sol… - NicolaPorro : ?? Il caos Quirinale nei due schieramenti, l’orrore Covid con il giovane morto in ospedale senza genitori e il silen… - TgLa7 : #Quirinale: in corso incontro Letta, Conte, Speranza - Agenpress : Quirinale. Incontro Salvini-Letta-Conte. Iniziativa trasversale ai gruppi Pd, M5s e Leu per Mattarella… - GiuseLatorraca2 : Incontro in corso ora alla Camera tra #Salvini, #Letta e #Conte . Uscirà un nome comune? Io dico #Casini.… -