Quirinale, il fuorionda imbarazzante di Rampelli durante la votazione: “Spegni il microfono” – Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) La chiama dei senatori per la sesta votazione per eleggere il presidente della Repubblica è terminata. A Montecitorio è prevista una breve sospensione. Ma dopo l’annuncio fatto da Fabio Rampelli che ha aperto la sesta votazione al posto dei presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, i microfoni restano aperti. “Vado a fare la pipì”, si sente dire fuorionda da Rampelli che subito riprende il collega vicino a lui. “Spegni il microfono”, intima. Poi l’audio si interrompe, così come il segnale Video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La chiama dei senatori per la sestaper eleggere il presidente della Repubblica è terminata. A Montecitorio è prevista una breve sospensione. Ma dopo l’annuncio fatto da Fabioche ha aperto la sestaal posto dei presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, i microfoni restano aperti. “Vado a fare la pipì”, si sente diredache subito riprende il collega vicino a lui. “il”, intima. Poi l’audio si interrompe, così come il segnale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : FUORIONDA DI MENTANA Sta parlando Conte e il direttore del Tg La7 si lascia scappare questa frase [Video]… - Jacop83 : 'Come al solito non funziona' dice fuorionda la Sardoni. Confermando anche lei che i mezzi tecnici di La7 sono semp… - tavano_anna : RT @053_Vince: Noi invece......è siamo tanti.....non abbiamo mai avuto dubbi sul suo servilismo @MentanaEnrico - Mariari30057064 : RT @mariellaM5S: Perché qualcuno ha ancora dei dubbi sulla 'bontà' di @GiuseppeConteIT? Quando si nasce numeri uno??... #agorarai #omnibusl… -