Quirinale | il centrodestra punta su Casellati Pd | così salta tutto e si va al voto Da oggi due votazioni al giorno

Advertising

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : Se il centrodestra forza su un nome domani, il rischio Bersani 2013 è alto #Quirinale - Mammaestrapaola : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… - Mariann59454821 : RT @MariaTe34150745: ?? La notizia è appena arrivata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Il Sole 24 ORE

Giorno cinque dell'elezione del presidente della Repubblica: da oggi doppia votazione, una alle 11 e una alle 17. Ilva alla conta per ilportando in Aula il nome di Elisabella Casellati , come deciso durante il vertice della mattina. L'intesa prevede che l'alleanza punti sul nome della ...... con il passo del gambero delsu nomi già vagliati e scartati dalle controparti (e ... E se i 'grandi elettori' non si mettono d'accordo sul, può effettivamente andare in crisi l'...Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si misurano sul nome della presidente del Senato Casellati. Il Pd: se passa cade il governo ...Era stata tenuta fuori dalla terna iniziale proprio per non bruciarla. E ora rispunta fuori, quello di Elisabetta Casellati è il nome scelto dal centrodestra alla quinta chiama per l’elezione del Pres ...