**Quirinale: hanno votato 11 grandi elettori al seggio per i positivi al Covid**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Sono 11 i grandi elettori che hanno votato per l'elezione del Presidente della Repubblica nel seggio allestito per i positivi al Covid o in quarantena.

