Quirinale, Giorgia Meloni: “Oggi votiamo compatti Casellati. La nostra è un’apertura, è la figura più unificante perché istituzionale” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Soddisfatta che il centrodestra abbia fatto quello che Fratelli d’Italia ha chiesto dall’inizio. Un voto compatto su un candidato del centrodestra, della nostra rosa, per verificare i numeri e superare lo stallo. Il centrodestra è compatto e questo è importante”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sulla scelta del centrodestra di votare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “La nostra è un’apertura, ce la stiamo mettendo tutta. E’ la figura più unificante perché istituzionale. Il centro-sinistra cosa sta facendo? Respingono tutte le nostre proposte. Non fanno proposte alternative, non propongono nulla. Abbiamo fatto noi la battaglia per due votazioni al giorno”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Soddisfatta che il centrodestra abbia fatto quello che Fratelli d’Italia ha chiesto dall’inizio. Un voto compatto su un candidato del centrodestra, dellarosa, per verificare i numeri e superare lo stallo. Il centrodestra è compatto e questo è importante”. Così la leader di Fratelli d’Italia,, sulla scelta del centrodestra di votare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti: “La, ce la stiamo mettendo tutta. E’ lapiù. Il centro-sinistra cosa sta facendo? Respingono tutte le nostre proposte. Non fanno proposte alternative, non propongono nulla. Abbiamo fatto noi la battaglia per due votazioni al giorno”. L'articolo ...

Advertising

ilfattovideo : Quirinale, Giorgia Meloni: “Oggi votiamo compatti Casellati. La nostra è un’apertura, è la figura più unificante pe… - GiuseppeMilano : RT @geascanca: Giorgia Meloni ha appena detto che la #Casellati non è divisiva. Tocca ripetersi, scusatemi - Straccia2 : RT @DavideRicci1973: #Quirinale: Matteo #Salvini, Silvio #Berlusconi e Giorgia #Meloni propongono Letizia #Moratti. Se non sono ladri, corr… - darioclaps : RT @localteamtv: Quirinale, Giorgia Meloni: 'con Casellati no crisi governo' #Quirinale #localteam - alberester : RT @localteamtv: Quirinale, Giorgia Meloni: 'con Casellati no crisi governo' #Quirinale #localteam -