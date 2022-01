Quirinale, facce scure nel centrodestra. E in Aula Casini dà il via alle sue “consultazioni” trasversali: capannelli con tutti i partiti, dal Pd alla Lega (Di venerdì 28 gennaio 2022) facce scure tra i parlamentari del centrodestra, imbarazzi evidenti, colloqui trasversali tra i gruppi. Dopo il flop della tentata spallata da parte di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nel nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, con la seconda carica dello Stato affossata da 71 franchi tiratori, il clima in Aula è gelido nel corso della sesta votazione. Soprattutto tra i partiti della coalizione, andata in frantumi nel voto segreto, che ha deciso di astenersi. Salvini – impegnato negli incontri riservati con Enrico Letta e Giuseppe Conte nel tentativo di trovare un’intesa – nemmeno si presenta a votare, Giorgia Meloni lo fa soltanto alla fine, dopo i deLegati regionali. Accanto le passa Giovanni Toti, leader ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)tra i parlamentari del, imbarazzi evidenti, colloquitra i gruppi. Dopo il flop della tentata spta da parte di Forza Italia,e Fratelli d’Italia nel nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, con la seconda carica dello Stato affossata da 71 franchi tiratori, il clima inè gelido nel corso della sesta votazione. Soprattutto tra idella coalizione, andata in frantumi nel voto segreto, che ha deciso di astenersi. Salvini – impegnato negli incontri riservati con Enrico Letta e Giuseppe Conte nel tentativo di trovare un’intesa – nemmeno si presenta a votare, Giorgia Meloni lo fa soltantofine, dopo i deti regionali. Accanto le passa Giovanni Toti, leader ...

