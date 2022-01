Quirinale | Conte e Salvini per Belloni Contrari Renzi e Forza Italia Pd | Confronto aperto su candidature femminili

Advertising

lorepregliasco : Dura nota di Di Maio sulla gestione della candidatura Belloni (e quindi contro Conte e Salvini in primis) #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il centrodestra va alla conta su Casellati, Conte: “Forzatura”. Salvini: “Mi ha chiamato Le… - StufaMarcia1 : RT @fdragoni: Rifiutando la #Belloni al #Quirinale -candidato praticamente promosso dal centro sinistra- il #PD ancora una volta certifica… - francescapaolam : RT @Walter32099227: Caro #Renzi Il problema è sempre il solito nn è la #Belloni È che il nome della #Belloni l'ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

La quinta giornata di elezioni per ilsi è aperta con una delusione per il centrodestra: ... Alla Camera si sono riuniti Salvini - che oggi ha visto anche Mario Draghi - Letta eper ...Ma dai servizi segreti non si va al: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale'. ... in questi minuti, sembra avere preso piede nei colloqui fra Matteo Salvini, Giuseppeed Enrico ...Dopo la sesta fumata nera in serata, che segue il flop della candidatura di Elisabetta Casellati alla quinta votazione, ora il momento delle ...Dopo il flop della Casellati il centrodestra va in ordine sparso. Matteo Salvini propone al Colle una donna di alto profilo e al di fuori dei partiti, che a tutti sembra l’identikit di Elisabetta Bell ...