Quirinale, centrodestra non ritira scheda al sesto scrutinio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è concluso il vertice del centrodestra. Si è deciso di astenersi senza ritirare la scheda nel sesto scrutinio, successivo al fallimentare tentativo di eleggere al quinto a maggioranza la presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è concluso il vertice del. Si è deciso di astenersi senzare lanel, successivo al fallimentare tentativo di eleggere al quinto a maggioranza la presidente ...

Advertising

pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - MauroCapozza : RT @MariuzzoAndrea: Sogno per il #Quirinale: al centrosinistra che propone Gualtieri si contrappongono il centrodestra con Quagliariello e… - silviamere : RT @AlexBazzaro: Se vieni eletto nel centrodestra e non voti il primo candidato Presidente di centrodestra della storia, fatti due domande!… -