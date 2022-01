Quirinale | ' centristi' al lavoro su Casini | torna nome per votazione del pomeriggio**

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Grandi manovre a Montecitorio dove la previsione è che la candidatura di Elisabetta Casellati non avrà esito positivo. A quanto si apprende, '' insieme a parti dei due schieramenti starebbero lavorando per riproporre ildi Pier Ferdinandonelladel pomeriggio. "Ci stiamo lavorando -confermano fonti centriste all'Andkronos- vediamo se ci sono le condizioni per farlo".

Mentre Lega, Fdi, Fi elanciano nell'agone la seconda carica dello Stato, però, arriva il 'no' secco di Matteo Renzi di Italia Viva. Ma nuovi elementi potranno arrivare dal vertice con le ...Mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e '' lanciano nell'agone la seconda carica dello Stato, però, arriva il 'no' secco di Matteo Renzi di Italia Viva. Non voteremo la Casellati, ...E mentre Salvini è in campo con diversi incontri - anche Conte fa sapere di essere assai attivo - Berlusconi fa sapere, certo non a caso, di una telefonata con Draghi, che poi Tajani va ad incontrare ...Si accelera per cercare una intesa su un nome che metta d'accordo tutti. L'elezione del nuovo presidente alla Reepubblica è in salita ...