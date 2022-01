Quirinale, Casellati non sfonda linea 400. Pesano malumori in Forza Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Elisabetta Casellati, presidente del Senato e primo nome portato alla conta dell'aula dal centrodestra nella quinta votazione per il Quirinale, si ferma a quota 382 voti. Non pochi ma lontani dalla soglia dei 400 che secondo molti esponenti del centrodestra era il segnale per ricandidarla anche alla sesta votazione. Ancora più lontani dai 453 grandi elettori - ne mancano 71 - che il centrodestra ha sulla carta e lontanissimi dai 505 voti previsti per diventare presidente della Repubblica. Cosa non ha funzionato alla prova dell'aula? Il primo indizio è il comparire nei voti - non più di una manciata ma preziosi nell'economia della faccenda - dei nomi di Silvio Berlusconi ed Antonio Tajani. Il primo ne prende 8, il secondo 7, voti che avrebbero avvicinato Casellati alla soglia dei 400. Ma non solo. Alcuni esponenti del centrodestra ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Elisabetta, presidente del Senato e primo nome portato alla conta dell'aula dal centrodestra nella quinta votazione per il, si ferma a quota 382 voti. Non pochi ma lontani dalla soglia dei 400 che secondo molti esponenti del centrodestra era il segnale per ricandidarla anche alla sesta votazione. Ancora più lontani dai 453 grandi elettori - ne mancano 71 - che il centrodestra ha sulla carta e lontanissimi dai 505 voti previsti per diventare presidente della Repubblica. Cosa non ha funzionato alla prova dell'aula? Il primo indizio è il comparire nei voti - non più di una manciata ma preziosi nell'economia della faccenda - dei nomi di Silvio Berlusconi ed Antonio Tajani. Il primo ne prende 8, il secondo 7, voti che avrebbero avvicinatoalla soglia dei 400. Ma non solo. Alcuni esponenti del centrodestra ...

