Quirinale: Bordo (Pd), 'tonfo Casellati, ora da destra basta con Papeete' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "382 voti per la Casellati. Un tonfo! La destra adesso la smetta con il Papeete e le prove di forza. Non ha i numeri. Necessaria subito una proposta forte e condivisa. Il Paese non può più attendere". Così Michele Bordo del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "382 voti per la. Un! Laadesso la smetta con ile le prove di forza. Non ha i numeri. Necessaria subito una proposta forte e condivisa. Il Paese non può più attendere". Così Micheledel Pd su twitter.

