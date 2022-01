Quirinale, asse Conte-Salvini per Belloni. Ma Italia Viva, Pd e Forza Italia frenano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Dopo la sesta fumata nera per l’elezione del successore di Sergio Mattarella, che arriva al termine di una giornata in cui è andata bruciata la candidatura della Casellati (leggi qui) e l’ipotesi di un bis del Capo dello Stato uscente (leggi qui), Conte e Salvini spingono per una donna al Colle. Nella serata di ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha infatti annunciato: “Sto lavorando perché ci sia presidente donna, una donna in gamba, non faccio nomi né cognomi”. “Adesso sto lavorando perché ci sia unione di intenti e voti e domani si chiuda, e il governo torni a lavorare in piena carica”, ha aggiunto il leader della Lega. Poi le parole di Giuseppe Conte: “Ho L’impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di tutto il parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Dopo la sesta fumata nera per l’elezione del successore di Sergio Mattarella, che arriva al termine di una giornata in cui è andata bruciata la candidatura della Casellati (leggi qui) e l’ipotesi di un bis del Capo dello Stato uscente (leggi qui),spingono per una donna al Colle. Nella serata di ieri il leader della Lega, Matteo, ha infatti annunciato: “Sto lavorando perché ci sia presidente donna, una donna in gamba, non faccio nomi né cognomi”. “Adesso sto lavorando perché ci sia unione di intenti e voti e domani si chiuda, e il governo torni a lavorare in piena carica”, ha aggiunto il leader della Lega. Poi le parole di Giuseppe: “Ho L’impressione che ci sia la sensibilità di, spero di tutto il parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il ...

