Quirinale, ancora fumata nera: 336 voti per Mattarella. Salvini e Conte: «Lavoriamo per presidente donna» – La diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti, oggi sono stati previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è stata alle 11, la seconda alle 17. Domani, invece, lo schema cambierà. I due scrutini si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra per oggi è stata quella di puntare sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati (operazione riuscita malissimo). Pd e Italia Viva, invece, hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s di astenersi. Solo in serata si è aperto un dialogo tra tutte le forze politiche che, adesso, spingono per una donna al Colle, archiviato il ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere ildella Repubblica. A differenza delle precedenti, oggi sono stati previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è stata alle 11, la seconda alle 17. Domani, invece, lo schema cambierà. I due scrutini si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra per oggi è stata quella di puntare sul nome delladel Senato Maria Elisabetta Casellati (operazione riuscita malissimo). Pd e Italia Viva, invece, hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s di astenersi. Solo in serata si è aperto un dialogo tra tutte le forze politiche che, adesso, spingono per unaal Colle, archiviato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - pietroraffa : In molti stanno escludendo l'ipotesi Draghi. Io continuo a pensare che resti ancora la più probabile, seguita dal M… - GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - isabellarauti : #quirinale2022 #quirinale oggi due votazioni, quinto e sesto scrutinio ma ancora niente!… - Gabriele885 : RT @mariogiordano5: #Quirinale #elezioniquirinale Voglio vedere chi è il prossimo che dai palazzi della politica ancora si alzerà a chieder… -