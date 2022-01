Quirinale, al quinto scrutinio, con i progressisti fermi, il centrodestra punta sulla Casellati ‘tradita’ da 71 franchi tiratori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare, per il quinto giorno consecutivo le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica non hanno portato a nulla. E’ anche vero che tra poco si tornerà a votare – la novità del giorno – ma, visti i presupposti, nutriamo forti dubbi che prima di lunedì si possa giungere finalmente ad un nome. quinto scrutinio: quei 71 voti per la Casellati mancati da parte del centrodestra, contribuiscono ad ‘indebolire’ Salvini Intanto, e qui ci sarebbe da aprire una super parentesi circa la ‘pessima’ conduzione operata da Salvini (che molto probabilmente sarà costretto a dover riconsiderare la sua stessa leadership all’interno della coalizione), visto che, dopo averla ‘snobbata’ a vantaggio della Moratti, Pera e Nordio, si è poi ‘aggrappato’ all’attuale presidente del Senato, Elisabetta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare, per ilgiorno consecutivo le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica non hanno portato a nulla. E’ anche vero che tra poco si tornerà a votare – la novità del giorno – ma, visti i presupposti, nutriamo forti dubbi che prima di lunedì si possa giungere finalmente ad un nome.: quei 71 voti per lamancati da parte del, contribuiscono ad ‘indebolire’ Salvini Intanto, e qui ci sarebbe da aprire una super parentesi circa la ‘pessima’ conduzione operata da Salvini (che molto probabilmente sarà costretto a dover riconsiderare la sua stessa leadership all’interno della coalizione), visto che, dopo averla ‘snobbata’ a vantaggio della Moratti, Pera e Nordio, si è poi ‘aggrappato’ all’attuale presidente del Senato, Elisabetta ...

Advertising

pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - fattoquotidiano : QUIRINALE Quinto scrutinio, fallisce la prova di forza su Casellati. Il centrodestra perde 70 voti tra i suoi grand… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per l'elezione del Presidente della Repubblica è ancora fumata nera al termine del quinto scru… - MaurizioBrando : RT @pietroraffa: 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua storia… - neopat2007 : RT @pietroraffa: 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua storia… -