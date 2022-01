Quirinale 2022 | Salvini | “Lavoro per presidente donna”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Sto lavorando perché ci sia unin gamba, non faccio nomi e non faccio cognomi”. Matteo, leader della Lega, si esprime così dopo una serie di incontri sull’elezione deldella Repubblica. “Riassunto della giornata: il centrodestra ha mantenuto la parola, ha messo a disposizione del paese la più alta carica dello Stato dopo ildella Repubblica e mi dispiace che la sinistra non sia nemmeno entrata in Aula. Ho avuto diversi incontri in giornata, sono fiducioso”, dice il leader della Lega. “Sto lavorando perché ci sia unin gamba, non faccio nomi e non faccio cognomi. Qualunque nome io abbia fatto, c’era un no a priori. Mi auguro che domani il Parlamento domani dia prova di lucidità, sto ...