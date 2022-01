Quirinale 2022 | risultati della quinta votazione per il presidente della Repubblica – Il grafico

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Si ferma a quota 382 ladel Senato Maria Elisabetta Casellati nel corso del quinto scrutinio per l’elezione del. Sono 71 voti in meno rispetto ai 453 grandi elettori attribuiti al centrodestra. Gli astenuti sono stati pari a 406. Sergio Mattarella ottiene 46 voti, 38 vanno a Nino Di Matteo, 8 a Berlusconi, 7 a Tajani e altrettanti a Cartabia. Casini incassa 6 voti mentre Draghi ne ottiene 3, Belloni 2. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9. In tutto i votanti 530, i presenti 936 su 1009 grandi elettori. Alle 17 un nuovo voto (segui la diretta delle trattative). Ecco il: L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI/Vista - Fumata nera anche alla quinta votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Per la prima volta però non prevalgono le schede bianche. La più votata è stata la presidente del Senato ...28 gennaioHa commentato Vessicchio. Vessicchio ha anche commentato chi lo sta candidando ironicamente alla Presidenza della Repubblica, al Quirinale: qualcuno lo ha votato in uno dei primi quattro scrutini ed ...Durante il primo spoglio di oggi per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'on. Casellati ha fermato le operazioni per mandare un messaggio.