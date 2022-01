Quirinale 2022 | nuovi vertici dei partiti poi quinta votazione alle 11

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Oggi11 laper l’elezione del presidente della Repubblica, dopo la fumata nera nel quarto scrutinio che ha visto aumentare i voti per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, passati dai 125 di mercoledì ai 166 di ieri. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per oggi10.15 la conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato, alla Sala della Regina. Si valuta l’ipotesi di due votazioni al giorno. Questa mattina9 il centrodestra tornerà a riunirsi, dopo il vertice di ieri sera, per decidere quale nome indicare sulla scheda. Elisabetta Alberti Casellati la prima scelta, ma ci sarebbe anche l’ex magistrato Carlo Nordio sul tavolo. Stavolta, dunque, niente ‘bianca’ o ‘astensione’, Lega, Fdi, Fi e centristi hanno deciso di contarsi per ...