Quirinale 2022 | elezioni presidente Repubblica | news diretta 28 gennaio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quinta votazione oggi, 28, con leinsulledeldella. La giornata si apre con i vertici, alla ricerca di candidati. Le ultime notizie sulla corsa al, la seduta riprende alle 11. Il centrodestra indicherà un nome sulla scheda, rispunta il nome di Maria Elisabetta Casellati. ORE 8.44 – “La Meloni sta facendo di tutto per andare alle, purtroppo qualcuno le corre dietro”, dice il vicedella Camera, edi Italia Viva, Ettore Rosato, entrando a Montecitorio. ORE 8.36 – Giuseppe Conte, leader del M5S, è appena arrivato alla Camera dove a breve inizierà il vertice del fronte ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - nicvaccani : La strategia amatoriale di Salvini e gli egoismi dei leader sul Quirinale - MarcoMa53035521 : RT @mmachiavelli: Ombre russe e cinesi sulla corsa al #Quirinale? Un mio ricordo su @formichenews #Quirinale22 -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

La scelta di un nome condiviso da Lega, FdI e Forza Italia. Tajani: 'Coalizione unita. Ho sentito anche Letta e Conte'. L'ipotesi - salvagente del Mattarella bis. Forse già da oggi due votazioni al ...Le ultime notizie sulla corsa al, la seduta riprende alle 11. Il centrodestra indicherà un nome sulla scheda, rispunta il nome di Maria Elisabetta Casellati. ORE 9.17 - Per Renzi ...(La Repubblica) Elisabetta Casellati è la candidata del centrodestra per il Quirinale: è sfida vera a Pd e M5s Il centrodestra rompe gli indugi e punta tutto sulla Presidente del Senato Elisabetta ...Inizia oggi la quinta seduta congiunta delle Camere per l’elezione del presidente della Repubblica al Quirinale, forze politiche divise ...