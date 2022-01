Quirinale 2022 | ecco le chat Forza Italia in rivolta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Resta alto inil grido Berlusconi for president. Leazzurre sono in subbuglio dopo la giornata che ha visto mettere in campo il nome del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del quinto scrutinio. Sono tantissimi i deputati diche non hanno digerito la virata sul nome della seconda carica dello Stato, mentre dalla notte scorsa – quella del vertice che lancia il nome della Casellati – si facevano insistenti le voci di un possibile rientro in gioco del fondatore di, Silvio Berlusconi. In particolare ladei parlamentari diribolle di commenti, a partire dal tema dell’appello al Cavaliere, firmato da decine di dirigenti e esponenti del partito a “fare un ...

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati e il centrodestra fallisce la prova di fo… - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - Loredan23086243 : RT @petergomezblog: Colle, la diretta – “Lavoriamo a una presidente donna”: l’annuncio di Salvini, la conferma di Conte. Tre nomi, ma l’ipo… - ilfaroonline : Quirinale, sesta votazione a vuoto: nessun quorum ma 337 voti per Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

"Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini, Belloni, Cartabia e Amato", nell'incontro tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si è discusso "di tutti i nomi" sul tavolo. "Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni e Cartabia" ..."Indipendentemente dal nome, in una democrazia delil capo dei Servizi segreti non diventa ... Ma dai Servizi Segreti non si va al: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale".Roma, 28 gen. (askanews) - Sergio Mattarella supera ampiamente i 300 voti alla sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, una nuova fumata nera. Nonostante l'indicazione di ..."Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione" per il Quirinale "si conferma come partito granitico e leale. (Adnkronos) A sottolinearlo è Giorgia Meloni, leader e presidente di Fratelli d’Italia, ...