Quirinale 2022 | Bonino | “Politicamente discutibile che la seconda carica dello Stato si esponga a un flop così | messa a repentaglio”

"Trovo Politicamente molto discutibile che la seconda carica dello Stato si esponga ad un flop di questo tipo". così Emma Bonino dopo la quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica che ha avuto come esito una fumata nera con il mancato quorum per Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata del centrodestra. Secondo la senatrice di +Europa la scelta del centrodestra ha finito per mettere "a repentaglio la seconda carica dello Stato."

