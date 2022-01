Quirinale 2022 | Belloni candidata? Malumori trasversali | da Pd a Forza Italia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il nome di Elisabetta, a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, come ipotesi di candidatura alnon piace ad esponenti di diversi partiti chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Arrivano al gruppo Pd scuri in volto i capigruppo di Leu, Loredana De Petris e Federico Fornaro. Che succede? “Ma? Ma dai!”, sbotta De Petris infilando la porta del gruppo. Il ritorno in auge dell’ipotesisi materializza nelle ultime ore dopo le parole -univoche- di Matteo Salvini e Giusppe Conte.alla maggioranza dichiarati esplicitamente da, CoraggioViva – con le dichiarazioni di Matteo Renzi – a cui si ...

Ma dai servizi segreti non si va al: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale'. Mentre malumori si registrano tra i grandi elettori del Partito Democratico attorno al nome che, in ...ROMA. Al quinto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica è di nuovo fumata nera. Il settimo scrutinio si terrà domattina alle 9.30 nell'Aula di Montecitorio: al nuovo capo dello ...Anche il secondo scrutinio di oggi a vuoto, ma in serata si è mosso il negoziato. In notturna gli incontri dei partiti per chiudere la partita del Quirinale ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Sono orgoglioso della valanga di voti per il Presidente #Mattarella. È un segnale di protagonismo e forza da parte del Parlamento. Non è solo stima e riconoscenza per ques ...