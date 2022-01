Quirinale 2022, anche in questa occasione lo spettacolo della politica è desolante (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Michele Sanfilippo In un paese dove la destra fa benissimo la destra e la sinistra ha smesso, da almeno trent’anni, di fare la sinistra (che, per semplificare al massimo, significa tutelare i più deboli), lo spettacolo che la politica sta offrendo anche in occasione dell’elezione del capo dello Stato è desolante. Si sentono solo dichiarazioni che rimandano a giochi di palazzo, il tatticismo regna sovrano, tutti cercano l’intervista, ostentando una posizione di centralità e cercando di far passare l’idea che se mai verrà raggiunto un accordo sarà solo grazie a loro. L’obiettivo è di intestarsi il ruolo, come va di moda dire adesso, di king maker. Non sia mai che si senta parlare di principi: roba da sciocchi o, peggio, da idealisti. L’etica e la progettualità sono totalmente scomparsi dall’orizzonte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Michele Sanfilippo In un paese dove la destra fa benissimo la destra e la sinistra ha smesso, da almeno trent’anni, di fare la sinistra (che, per semplificare al massimo, significa tutelare i più deboli), loche lasta offrendoindell’elezione del capo dello Stato è. Si sentono solo dichiarazioni che rimandano a giochi di palazzo, il tatticismo regna sovrano, tutti cercano l’intervista, ostentando una posizione di centralità e cercando di far passare l’idea che se mai verrà raggiunto un accordo sarà solo grazie a loro. L’obiettivo è di intestarsi il ruolo, come va di moda dire adesso, di king maker. Non sia mai che si senta parlare di principi: roba da sciocchi o, peggio, da idealisti. L’etica e la progettualità sono totalmente scomparsi dall’orizzonte ...

