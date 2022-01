Quinto scrutinio per il Quirinale, il centrodestra voterà Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Quinto scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica, si vota alle 11 ma da più parti si chiede di votare almeno due volte al giorno. Se ne occupa, prima dell'avvio della seduta, la conferenza dei capigruppo. È stata una notte di consultazioni. dal vertice del centrodestra di ieri sera, la decisione di convergere sul nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Da sinistra arriva un muro di 'no'. Il Pd non la voterà e nemmeno Italia viva. Matteo Renzi ha detto a Radio Leopolda: "Vediamo se oggi si chiude" la partita per il Quirinale, "ma ho l'impressione che non sarà così facile". Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI -per eleggere il Presidente della Repubblica, si vota alle 11 ma da più parti si chiede di votare almeno due volte al giorno. Se ne occupa, prima dell'avvio della seduta, la conferenza dei capigruppo. È stata una notte di consultazioni. dal vertice deldi ieri sera, la decisione di convergere sul nome della presidente del Senato Elisabetta. Da sinistra arriva un muro di 'no'. Il Pd non lae nemmeno Italia viva. Matteo Renzi ha detto a Radio Leopolda: "Vediamo se oggi si chiude" la partita per il, "ma ho l'impressione che non sarà così facile".

