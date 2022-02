Questo giornalista non è svenuto per il vaccino anti-Covid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 4 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un presentatore tv svenire davanti le telecamere. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Reporter brasiliano infarto in diretta… Il 28 dicembre aveva fatto la terza dose..NESSUNA CORRELAZIONE». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale e mostra il giornalista brasiliano Rafael Silva, presentatore e giornalista di TV Alterosa, svenire durante una diretta lo scorso 3 gennaio, come si può verificare qui, qui e qui. Pochi giorni prima, il 28 dicembre 2021 Silva aveva pubblicato un post sul suo profilo Facebook affermando di aver ricevuto una dose di richiamo di vaccino anti-Covid. Tuttavia, come ... Leggi su facta.news (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 4 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un presentatore tv svenire davle telecamere. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Reporter brasiliano infarto in diretta… Il 28 dicembre aveva fatto la terza dose..NESSUNA CORRELAZIONE». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale e mostra ilbrasiliano Rafael Silva, presentatore edi TV Alterosa, svenire durante una diretta lo scorso 3 gennaio, come si può verificare qui, qui e qui. Pochi giorni prima, il 28 dicembre 2021 Silva aveva pubblicato un post sul suo profilo Facebook affermando di aver ricevuto una dose di richiamo di. Tuttavia, come ...

