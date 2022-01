“Quella di Lorenzo era una storia vera”. Doc-nelle tue mani, si scopre soltanto adesso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ne abbiamo già parlato della morte di Lorenzo Lazzarini di Doc-nelle tue mani. Per i fan è stato un vero e proprio choc quando se n’è andato. Ora però, l’attore Gianmarco Saurino ha spiegato che gli autori della fiction hanno voluto rendere omaggio a quello che è successo a tanti medici e infermieri durante la pandemia. Come ricorderete infatti, Lorenzo è morto di Covid, proprio nelle prime settimane di pandemia (nella serie). Ora, come racconta il settimanale Di Più, la morte di Lazzarini è ispirata ad una storia reale, Quella di Roberto Stella. Stella era un medico di famiglia di Busto Arsizio, nel Varesotto. L’uomo lavorava in un poliambulatorio della sua città ed era anche presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese. È stato il primo medico ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ne abbiamo già parlato della morte diLazzarini di Doc-tue. Per i fan è stato un vero e proprio choc quando se n’è andato. Ora però, l’attore Gianmarco Saurino ha spiegato che gli autori della fiction hanno voluto rendere omaggio a quello che è successo a tanti medici e infermieri durante la pandemia. Come ricorderete infatti,è morto di Covid, proprioprime settimane di pandemia (nella serie). Ora, come racconta il settimanale Di Più, la morte di Lazzarini è ispirata ad unareale,di Roberto Stella. Stella era un medico di famiglia di Busto Arsizio, nel Varesotto. L’uomo lavorava in un poliambulatorio della sua città ed era anche presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese. È stato il primo medico ...

Advertising

arual812 : RT @LauraBini11: #DOCNelleTueMani2 Secondo le anticipazioni, la 4a puntata dovrebbe essere quella dedicata al Covid in cui si scopriranno:… - tinywallfl0werr : @acciokindness Mamma mia siiii però quella che mi preme di più è capire finalmente la storia di Lorenzo quindi aspe… - chiccazero8 : @M_E_Romanelli Non è quello che trovo insensato infatti, ma il fatto che Giulia e Lorenzo non hanno avuto il tempo… - lorenzo_enigma : @carusopascoski_ QUELLA SCENA - booohc : ma che poi qualcosa succederà nella prossima puntata perché impossibile che quella dal nulla dica “voglio sapere de… -