"Quel dolore resta per sempre". Melissa Satta vuota il sacco, colpo bassissimo di Boateng: perché è finita (davvero) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande ritorno per Melissa Satta. L'ex Velina di Striscia la Notizia sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 29 gennaio. Qui, stando alle anticipazioni diffuse dal programma di Canale 5, la Satta ha ripercorso la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng e l'inizio di un nuovo amore con Mattia Rivetti. "Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto - ha ammesso parlando della separazione dal calciatore del Milan che non è dipesa da lei - è stato un duro colpo perché non me l'aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L'importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene". Ma Boateng ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande ritorno per. L'ex Velina di Striscia la Notizia sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 29 gennaio. Qui, stando alle anticipazioni diffuse dal programma di Canale 5, laha ripercorso la fine del matrimonio con Kevin Princee l'inizio di un nuovo amore con Mattia Rivetti. "Ora sto bene anche se è unche rimane. Ho sofferto molto - ha ammesso parlando della separazione dal calciatore del Milan che non è dipesa da lei - è stato un duronon me l'aspettavo enon è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L'importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene". Ma...

